Сергей Бурунов жестко отреагировал на вопрос о возможной свадьбе

Ранее Александр Бурунов, отец Сергея Бурунова, который обвинил его в якобы побоях и принуждении стать летчиком, опроверг эти слова и заявил, что никогда не поднимал руку ни на одного ребенка, а только гладил. Он добавил, что поддерживает нормальные отношения с сыном: они нечасто созваниваются, и артист регулярно переводит средства на карту родителя в качестве подарков. Кроме того, Александр Бурунов заявил, что не знает об отношениях сына с предпринимательницей Екатериной Леви, и подчеркнул, что он первый узнает, если у его ребенка появится возлюбленная.