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В аэропорту Волгограда 5 июля задерживаются 5 рейсов

В аэропорту Волгограда на утро 5 июля задерживаются 5 рейсов.

В аэропорту Волгограда на утро 5 июля задерживаются 5 рейсов, еще один — отменен. По данным электронного табло, прилет самолета из Москвы с 9−00 ч. переносится на 10−00 ч. Борт из северной столицы приземлится в Волгограде в 12−45 ч. вместо 11−15 ч. Также с почти часовой задержкой прилетит в 15−45 ч. в город-герой самолет из Антальи.

Соответственно, с опозданием вылетят из воздушной гавани Волгограда два авиарейса — в Москву и Санкт-Петербург. А вечерний прилет самолета из Москвы отменен.

Напомним, сбой в расписании аэропорта Волгограда фиксируется с 4 июля в связи с атакой украинских беспилотников на ряд регионов.