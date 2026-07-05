В аэропорту Волгограда 5 июля задерживаются 5 рейсов

В аэропорту Волгограда на утро 5 июля задерживаются 5 рейсов, еще один — отменен. По данным электронного табло, прилет самолета из Москвы с 9−00 ч. переносится на 10−00 ч. Борт из северной столицы приземлится в Волгограде в 12−45 ч. вместо 11−15 ч. Также с почти часовой задержкой прилетит в 15−45 ч. в город-герой самолет из Антальи.