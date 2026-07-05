Омские ученые создадут новые высокопродуктивные сорта чечевицы

У омичей уже есть серьезный научный задел и готовые разработки. В настоящее время два новых сорта проходят государственное сортоиспытание: в 2024 году на испытания была отправлена крупносемянная зеленая чечевица «Сибирская», а в 2025-м — мелкосемянная красная «Гарнет». Успешное прохождение этих этапов позволит в скором времени передать перспективные семена сельхозпроизводителям для внедрения в севооборот.