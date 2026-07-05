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В Красноярске лодку с рыбаками затянуло под баржу

В Красноярске двое мужчин чуть не погибли, когда их лодку затянуло течением под баржу.

В Красноярске двое мужчин чуть не погибли, когда их лодку затянуло течением под баржу.

Как рассказали в краевом учреждении «Спасатель», все произошло в районе Октябрьского моста. У лодки заглох двигатель, а течение затянуло ее под баржу. Двое мужчин оказались в ловушке, и их жизни угрожала реальная опасность.

На место происшествия выехали сразу две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда.

С помощью спасательного круга они смогли извлечь мужчин из-под баржи. После этого их доставили в расположение отряда, где им оказали необходимую помощь, а затем спасенных передали родственникам.