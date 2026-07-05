Театр Вахтангова закрыл 105-й сезон праздничным концертом на Арбате: фоторепортаж

Уникальная традиция вахтанговцев — закрытие сезона на импровизированной сцене у стен родного театра родилась в 2009 году и с тех пор стала ежегодной. Праздничный концерт собрал звёзд труппы, приглашённых артистов и благодарных зрителей. В программе были песни и стихи, мемуары о прошлом театра и его выдающихся деятелях, сцены из спектаклей и грядущих премьер. В 2026 году ведущими церемонии выступили Анна Антонова, Полина Кузьминская, Полина Рафеева, Юрий Цокуров. В концерте приняли участие народные артисты России Ирина Купченко, Юлия Рутберг, Марина Есипенко, заслуженные артисты России Мария Волкова, Игорь Карташев, Юрий Красков, Елена Сотникова, актеры Иван Захава, Евгений Кравченко, Василий Серегин, Ирина Смирнова, Василий Цыганцов, Анна Чумак. Стать слушателем мероприятия мог любой желающий.