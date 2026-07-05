Участники группы «Город 312» рассказали о состоянии Аи после инсульта

Ая перестала выходить на публику более двух-трех лет назад. Сначала ее отсутствие связывали с восстановлением после коронавируса, но позже стало ясно, что ее здоровье было серьезно подорвано. Артистка рассказала, что ее жизнь была под угрозой. Назаренко поделилась подробностями о перенесенном инсульте.