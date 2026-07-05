Сын Ирины Усольцевой не готов признать семью умершей

Напомним, семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года во время похода на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски с участием полутора тысяч человек результатов не дали. В марте 2026 года адвокат Дмитрий Кравченко пояснял, что через полгода родственники имеют право обратиться в суд для признания пропавших умершими.