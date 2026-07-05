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Сын Ирины Усольцевой не готов признать семью умершей

Усольцевы пропали в тайге уже более девяти месяцев назад.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов пока не планирует обращаться в суд о признании матери, отчима и их пятилетней дочери умершими. Об этом он заявил ТАСС.

«Честно сказать, я очень не хочу этого делать. Понимаю, что рано или поздно придётся, но предпочту откладывать», — рассказал Даниил.

Напомним, семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года во время похода на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски с участием полутора тысяч человек результатов не дали. В марте 2026 года адвокат Дмитрий Кравченко пояснял, что через полгода родственники имеют право обратиться в суд для признания пропавших умершими.

Сейчас ведутся только точечные поиски. Волонтёры «ЛизаАлерт» планируют организовать пешие поиски летом 2026 года. Версии несчастного случая, побега и криминала отрабатываются следствием. Точный маршрут семьи остаётся неизвестным.

Ранее мы сообщали, что версии пропажи Усольцевых проверили журналисты aif.ru, пройдя путем семьи.