В США из-за аномальной жары погибли минимум 25 человек

Основной удар стихии пришелся на штат Нью-Джерси. По данным представителя местного министерства здравоохранения Дальи Эвейс, только за субботу, 4 июля, число погибших там выросло с 19 до 22 человек. Кроме того, две смерти ситуации зафиксированы в Миссисипи, а еще один летальный исход, частично связанный с перегревом, подтвержден в Иллинойсе.