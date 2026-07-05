В США из-за аномальной жары погибли минимум 25 человек

Аномальная жара в США вызвала волну смертей и масштабные перебои в инфраструктуре. Жертвами аномального зноя стали не менее 25 человек. Об этом сообщает телеканал NBC.
Основной удар стихии пришелся на штат Нью-Джерси. По данным представителя местного министерства здравоохранения Дальи Эвейс, только за субботу, 4 июля, число погибших там выросло с 19 до 22 человек. Кроме того, две смерти ситуации зафиксированы в Миссисипи, а еще один летальный исход, частично связанный с перегревом, подтвержден в Иллинойсе.
Погода бьет исторические рекорды. Телеканал ABC отмечает, что в Вашингтоне в День независимости столбики термометров поднялись до 38,8 градуса Цельсия, перешагнув максимум вековой давности.
Накануне сайт KP.RU рассказывал о том, как аномальная жара в США вынудила власти десятков городов скорректировать или полностью отменить праздничные мероприятия в честь Дня независимости.