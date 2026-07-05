Выплаты по маткапиталу в 2027 году могут проиндексировать на 5,2%

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила, что неработающие беременные женщины могут рассчитывать на единое пособие, а после родов — на единовременное пособие, единое пособие на ребёнка, пособие до полутора лет и маткапитал при соблюдении условий, однако декретные выплаты доступны только официально работающим, поэтому объём поддержки для них будет меньше. Она подчеркнула, что разница обусловлена страховыми отчислениями.