Ульчский район Хабаровского края принимает «Знамя спорта»

Ульчский район стал очередной точкой маршрута региональной эстафеты «Знамя спорта»: в селе Богородское прошла церемония передачи символа Года спорта, совмещённая с открытием 52 го районного фестиваля народного творчества «Таланты земли Ульчской!» и спартакиады «Азарт! Здоровье! Отдых!». Событие реализуется в рамках Года спорта в Хабаровском крае и соотносится с целями госпрограммы «Спорт России» и тематикой Года единства народов России, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.