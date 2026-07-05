Не совпадения, а опасные сигналы: 7 признаков, что ваша квартира проклята, а вы и не подозреваете

Четвёртое — звуки, которых по идее быть не должно: шаги в пустой квартире, стуки в стенах в одно и то же время, чаще ближе к трём часам ночи, звук падения предмета, хотя на полу ничего нет. Если в квартире живёт не один человек, спросите у домочадцев, слышат ли они то же самое. Совпадение независимых рассказов уже серьёзный аргумент против версии про разыгравшееся воображение.