В Казани на две недели частично ограничат движение по улице Шатурской

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Шатурской. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией водопровода.
Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, движение по проезжей части частично ограничат с 7 по 22 июля в районе дома № 51 по улице Челюскина.
Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения в организации дорожного движения и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.