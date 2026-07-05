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В Казани на две недели частично ограничат движение по улице Шатурской

Это связано с реконструкцией водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Шатурской. Ограничения вводятся в связи с реконструкцией водопровода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, движение по проезжей части частично ограничат с 7 по 22 июля в районе дома № 51 по улице Челюскина.

Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения в организации дорожного движения и при необходимости выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.