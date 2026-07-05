В Арзамасском округе возбудили дело после гибели ребенка при обрушении стены

Конструкции возводимой постройки не выдержали сильного ураганного ветра, который обрушился на округ. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает региональное МЧС, спасатели провели работы по разбору завалов для поиска ребенка. К работам были привлечены 11 человек и 3 единицы техники. К сожалению, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.