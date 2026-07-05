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В Арзамасском округе возбудили дело после гибели ребенка при обрушении стены

Конструкция строящегося здания не выдержала ураганного ветра.

Источник: Нижегородская правда

В рабочем поселке Выездное городского округа город Арзамас погибла пятилетняя девочка. На кровлю дома, где находился ребенок, рухнула стена строящегося рядом здания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Конструкции возводимой постройки не выдержали сильного ураганного ветра, который обрушился на округ. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает региональное МЧС, спасатели провели работы по разбору завалов для поиска ребенка. К работам были привлечены 11 человек и 3 единицы техники. К сожалению, девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и погибла на месте.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование находится на особом контроле у руководства регионального СКР.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии. На место выезжал Арзамасский городской прокурор. Ведомство также будет контролировать ход и результаты расследования уголовного дела.

Глава Арзамасского округа Александр Щелоков выразил соболезнования родителям и близким погибшего ребенка.

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