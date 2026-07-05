Бузова объявила о паузе в карьере ради восстановления после травмы

Певица Ольга Бузова заявила, что с понедельника, 6 июля, временно приостанавливает работу, чтобы сосредоточиться на восстановлении после травмы. Об этом она сообщила на фестивале «Большая Дискотека Авторадио», выйдя к зрителям на костылях.
Артистка призналась, что продолжает выступать, несмотря на рекомендации отдохнуть, поскольку не хочет подводить поклонников. Однако, по ее словам, такая нагрузка лишь затягивает процесс реабилитации.
— Я уже говорила: себе дала обещание, что с понедельника я официально беру паузу для восстановления. И я себя ругаю каждый раз, но я не могу подвести, — рассказала Бузова.
Певица отметила, что каждый выход на сцену дает ей силы и эмоции, но одновременно увеличивает сроки восстановления. После концертов в Омске, Москве и Санкт-Петербурге она намерена взять небольшой перерыв, передает Super.
12 июня Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи — артистка опубликовала в личном блоге фото из машины с окровавленной ногой. Позднее пиар-директор певицы Антон Богословский сообщил, что Бузовой провели на ноге операцию, которая продлилась несколько часов.
23 июня певицу выписали из больницы после госпитализации с серьезной травмой ноги. 2 июля Бузова рассказывала, что перестала использовать костыли спустя две недели после перенесенной операции на ноге.