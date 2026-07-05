«В битве за умы». Социолог Лукаш — о когнитивной войне против России

Мы живём в эпоху, когда история меняется не раз в столетие, а практически каждый день. Мир стал быстрее, информации стало больше, а борьба между государствами давно вышла за рамки дипломатии, экономики и армии. Сегодня всё чаще говорят о когнитивной войне — противостоянии, где главной целью становится не территория, а человеческое сознание. Что это такое? Почему эта тема касается каждого? И можно ли защитить себя?