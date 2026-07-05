Авария на электросетях обесточила центр Ростова-на-Дону

В Ростове зафиксировано технологическое нарушение в работе электросетей, что привело к отключению электроэнергии в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донэнерго».
Под отключение попали проспекты Будённовский, Ворошиловский, Соколова и Чехова, а также улицы Варфоломеева, Города Волос, Красноармейская, Максима Горького, Пушкинская и Текучева.
Точные сроки восстановления энергоснабжения пока не называются. В компании пояснили, что подача электричества потребителям зависит от смежной сетевой организации: специалисты ожидают завершения ремонтных работ на их участке.
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