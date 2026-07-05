Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария на электросетях обесточила центр Ростова-на-Дону

Точные сроки восстановления энергоснабжения пока не называются.

В Ростове зафиксировано технологическое нарушение в работе электросетей, что привело к отключению электроэнергии в центральной части города. Об этом сообщает пресс-служба компании «Донэнерго».

Под отключение попали проспекты Будённовский, Ворошиловский, Соколова и Чехова, а также улицы Варфоломеева, Города Волос, Красноармейская, Максима Горького, Пушкинская и Текучева.

Точные сроки восстановления энергоснабжения пока не называются. В компании пояснили, что подача электричества потребителям зависит от смежной сетевой организации: специалисты ожидают завершения ремонтных работ на их участке.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше