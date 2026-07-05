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Социолог Лукаш — о когнитивной войне против России

Член Общественной палаты Волгоградской области объяснил, чем когнитивная война отличается от информационной и почему каждый может стать её оружием.

Источник: АиФ Волгоград

Мы живём в эпоху, когда история меняется не раз в столетие, а практически каждый день. Мир стал быстрее, информации стало больше, а борьба между государствами давно вышла за рамки дипломатии, экономики и армии. Сегодня всё чаще говорят о когнитивной войне — противостоянии, где главной целью становится не территория, а человеческое сознание. Что это такое? Почему эта тема касается каждого? И можно ли защитить себя?

Об этом мы поговорили с кандидатом социологических наук, экспертом в области когнитивной безопасности и современных информационных конфликтов Антоном Лукашем.

— Антон Иванович, словосочетание «когнитивная война» многие слышали, но далеко не все понимают, что за ним стоит. Что это такое простыми словами?

— Если совсем просто, когнитивная война — это борьба за то, как человек думает.

Обычная война направлена на уничтожение армии и военного потенциала противника. Когнитивная война меняет сам механизм принятия решений. Здесь цель — не заставить человека согласиться с какой-то мыслью, а сделать так, чтобы он сам пришёл к нужному выводу и был уверен, что принял это решение самостоятельно.

В этом главная опасность. Разрушенный мост можно построить заново. Завод можно восстановить. А общество, которое перестало понимать, где правда, где ложь и где его собственные интересы, восстановить гораздо сложнее. Поэтому сегодня главный объект атаки — не территория государства, а сознание его граждан.

— Тогда чем когнитивная война отличается от информационной?

— Информационная война борется за содержание информации. Когнитивная — за способ мышления. Можно показать человеку реальные факты, но расположить их так, чтобы он сделал вывод, выгодный тому, кто управляет информацией.

— Кто сегодня ведёт такую войну против России?

— Западные государства рассматривают Россию как стратегического противника. Это отражается в военном планировании, экономических решениях, санкционной политике и информационном противоборстве. Когнитивное воздействие стало ещё одним инструментом этой стратегии.

— Что такое цифровая колонизация?

— Колония — это всегда зависимость. Сегодня зависимость формируют через технологии. Если ключевые цифровые платформы, поисковые системы, социальные сети, облачные сервисы, операционные системы и алгоритмы принадлежат внешним центрам силы, они способны влиять на информационную среду миллионов людей. Это вопрос не только технологий, но и суверенитета.

— Можно ли защититься?

— Можно. Главная защита — понимать механизмы воздействия, сохранять критическое мышление, знать историю своей страны, укреплять семью и ответственность за собственные решения. Если общество сохраняет способность самостоятельно мыслить и отличать факты от манипуляций, оно сохраняет и свой суверенитет.

И наша задача, понимая действующие механизмы когнитивной войны, сохранить Россию, наши ценности и способность самостоятельно определять своё будущее.

— Кто рискует стать жертвой когнитивной войны в первую очередь?

— Молодёжь. У молодых людей ещё не сформировалась прифронтальная кора головного мозга, которая отвечает за критическое мышление. Поэтому дети, молодёжь — это своего рода «гормональное пианино», на котором играет враг.

Напомню, есть три основных гормона: дофамин, кортизол и окситоцин. Первый — гормон предвкушения, удовольствия. Зависимость от него формируют лайки, короткие видео.

Второй — гормон тревоги. Он выделяется при просмотрах шок-контента, тревожных новостей и держит организм в хроническом стрессе.

Третий даёт самый страшный удар — ребёнок перестаёт сочувствовать, сопереживать, поскольку он не чувствует. А способствует выделению этого гормона троллинг и запугивание.

80% всех проблем, которые несёт с собой когнитивная война, — это результат того, что подросток остаётся ночью один на один со смартфоном. Какую информацию ему оттуда транслируют, что происходит с его мозгом в эти ночные часы — об этом родители думают? Правило железное: на ночь смартфон у ребёнка нужно забирать!