Экс-глава МО Израиля Либерман: боеприпасы у ЦАХАЛ закончатся через 10 дней

«Через 10 дней у ЦАХАЛ не будет боеприпасов», — сказал экс-глава военного ведомства в интервью гостелерадиокомпании Kan.
При этом, как отметил Либерман, палестинское движение ХАМАС «усиливает контроль в секторе Газа и производит ракеты». По его мнению, «восстановление ХАМАС уже началось» в то время, как правительство Израиля «занимается лишь предвыборной кампанией».
Тем временем Тель-Авив теряет статус особого союзника Вашингтона. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Израиля «почти не осталось друзей в мире». Он рекомендовал израильским властям хорошо подумать, прежде чем атаковать союзников.
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