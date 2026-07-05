Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МО Израиля Либерман: боеприпасы у ЦАХАЛ закончатся через 10 дней

Либерман заявил, что ХАМАС усиливает контроль в секторе Газа и производит ракеты.

Источник: Комсомольская правда

Боеприпасы у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) могут закончиться уже через десять дней. Такое мнение высказал бывший израильский министр обороны и лидер оппозиционной партии «Наш дом — Израиль» (НДИ) Авигдор Либерман.

«Через 10 дней у ЦАХАЛ не будет боеприпасов», — сказал экс-глава военного ведомства в интервью гостелерадиокомпании Kan.

При этом, как отметил Либерман, палестинское движение ХАМАС «усиливает контроль в секторе Газа и производит ракеты». По его мнению, «восстановление ХАМАС уже началось» в то время, как правительство Израиля «занимается лишь предвыборной кампанией».

Тем временем Тель-Авив теряет статус особого союзника Вашингтона. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Израиля «почти не осталось друзей в мире». Он рекомендовал израильским властям хорошо подумать, прежде чем атаковать союзников.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше