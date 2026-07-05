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В Хабаровском крае разлившаяся Бурея угрожает сёлам и дорогам

Жителям советуют заранее убрать вещи из подвалов, поднять технику и мебель выше, расчистить водоотводные канавы и подготовить проходы к дому и хозяйственным постройкам.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края река Бурея начала подниматься после дождей. Вода может дойти до отметок неблагоприятного явления, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Подъём уровня воды отмечают у села Усть-Ниман. По предварительному прогнозу, к 6−7 июля Бурея может подняться до 800−850 сантиметров. Для этой точки 850 сантиметров считается уровнем неблагоприятного явления, а 1100 сантиметров — опасного.

Из-за подъёма воды возможны подтопления приусадебных участков, местных дорог и полей в низинах населённого пункта Ургал. Жителям советуют заранее убрать вещи из подвалов, поднять технику и мебель выше, расчистить водоотводные канавы и подготовить проходы к дому и хозяйственным постройкам.

Отдельно стоит позаботиться о животных и птице: их нужно заранее перевести из помещений, которые может подтопить. В МЧС также рекомендуют закрыть вентиляционные отверстия в подвалах и уплотнить двери и окна на нижних этажах, чтобы вода не пошла внутрь.

Рыбакам и туристам лучше отказаться от выхода на воду до улучшения обстановки. При происшествиях нужно звонить по номеру 112.

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