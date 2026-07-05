В Хабаровском крае разлившаяся Бурея угрожает сёлам и дорогам

Отдельно стоит позаботиться о животных и птице: их нужно заранее перевести из помещений, которые может подтопить. В МЧС также рекомендуют закрыть вентиляционные отверстия в подвалах и уплотнить двери и окна на нижних этажах, чтобы вода не пошла внутрь.