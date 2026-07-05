В Ростовской области продлили запрет на въезд в леса до 23 июля

В Ростовской области продлён запрет на пребывание людей и въезд транспортных средств в леса. Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности и будут действовать как минимум до 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.
Отмечается, что при необходимости запрет может быть продлён. Ограничения не касаются работы специалистов: транспорта лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и муниципальных патрульных групп.
Для предотвращения ЧС в регионе усилен контроль за лесным фондом. За наиболее крупными лесными массивами следит система видеонаблюдения, состоящая из 86 камер.
Региональное минприроды призвало дончан строго соблюдать правила пожарной безопасности. В министерстве напомнили, что брошенный окурок или неосторожно разведенный костер способны за считанные минуты уничтожить лесной массив.