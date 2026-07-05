Заслуженный учитель РФ Владимир Белявский скончался под Новосибирском

При нём Чернореченская школа стала одной из лучших в районе и области. В годы перестройки, когда педагогам не выплачивали зарплату, а на ремонт не хватало средств, он организовал работу на пришкольных участках, школа возделывала землю и получала зерно. С помощью районной администрации удалось приобрести новую технику и построить новое здание школы. Ремонт делали силами учителей и родителей.