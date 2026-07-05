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Заслуженный учитель РФ Владимир Белявский скончался под Новосибирском

Педагог более 40 лет проработал в школе посёлка Чернореченский, из них 21 год руководил учреждением.

Источник: Om1 Новосибирск

В конце июня в Искитимском районе Новосибирской области ушёл из жизни заслуженный учитель России Владимир Белявский. Об этом сообщили в пресс-службе управления образования администрации Искитимского района.

Владимир Белявский родился в 1938 году в Томской области, окончил Томский педагогический институт. С 1965 года работал в школе посёлка Чернореченский Искитимского района. Был учителем физики и математики, затем завучем, заместителем директора, а с 1982 по 2003 год руководил школой.

При нём Чернореченская школа стала одной из лучших в районе и области. В годы перестройки, когда педагогам не выплачивали зарплату, а на ремонт не хватало средств, он организовал работу на пришкольных участках, школа возделывала землю и получала зерно. С помощью районной администрации удалось приобрести новую технику и построить новое здание школы. Ремонт делали силами учителей и родителей.

Владимир Белявский имел звания «Заслуженный учитель РФ», «Отличник народного просвещения», был почётным гражданином Искитимского района. Коллеги запомнили его как строгого, но справедливого руководителя.

В управлении образования Искитимского района отметили, что он был примером ответственности и преданности профессии. Такие педагоги и руководители — золотой кадровый фонд Искитимского района. Соболезнования родным и близким выразили педагоги, выпускники и жители района.