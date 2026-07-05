Биробиджанку, ударившую ножом сожителя, отправили в СИЗО

В Биробиджане 42-летнюю местную жительницу заключили под стражу по делу о тяжком вреде здоровью. Женщину обвиняют в том, что она ударила ножом своего сожителя, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
По версии следствия, всё произошло 2 июля в квартире дома на улице Кавказской. Женщина распивала спиртное с сожителем, между ними начался конфликт, после чего она нанесла мужчине удар ножом в грудь.
После случившегося обвиняемая испугалась и вызвала скорую помощь. Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, а экспертиза позже установила, что полученные травмы относятся к тяжкому вреду здоровью.
Женщине предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, отправил её под стражу. Ход расследования прокуратура взяла на контроль, фигурантке может грозить до 10 лет лишения свободы.