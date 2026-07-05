Виталий Хоценко под проливным дождём поздравил Седельниково с 300-летием

«Вы знаете, приехал бы губернатор, поздравил, никто бы не запомнил. А так приехал губернатор, пошёл дождь! Мокрый сказал речь! Точно все запомнят!», — пошутил Виталий Хоценко и добавил, что дождь в Седельниково был тёплый.