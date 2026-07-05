Виталий Хоценко под проливным дождём поздравил Седельниково с 300-летием

Губернатор Омской области Виталий Хоценко накануне посетил село Седельниково, которое отмечало своё 300-летие. Праздник прошёл под проливным дождём, но настроение жителей Омской области это не испортило. Глава региона не испугался дождя и поздравил местных жителей с праздником в насквозь мокрой рубашке.
«Вы знаете, приехал бы губернатор, поздравил, никто бы не запомнил. А так приехал губернатор, пошёл дождь! Мокрый сказал речь! Точно все запомнят!», — пошутил Виталий Хоценко и добавил, что дождь в Седельниково был тёплый.
Губернатор также предложил отпустить артистов, чтобы они не выступали под ливнем. Однако пример главы региона вдохновил и их. Так что праздничный концерт дождь не остановил.