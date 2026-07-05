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Нижегородский подросток лишил мать 200 000 рублей при покупке компьютерной игры

Нижегородский подросток лишил мать почти 200 000 рублей, когда пытался купить компьютерную игру.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский подросток лишил мать почти 200 000 рублей, когда пытался купить компьютерную игру. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

13-летний нижегородец общался в мессенджере с неизвестным. Тот пообещал помочь в приобретении игры на интернет-платформе. Под этим предлогом аферисты выманили у подростка данные карт его матери.

Получив доступ, мошенники списали 192 000 рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. Нижегородцев попросили поговорить с детьми о правилах безопасности в интернете. Ребенок должен знать, что нельзя передавать личные данные незнакомцам.

Напомним, нижегородский пенсионер лишился 2,5 млн рублей из-за мошенников.