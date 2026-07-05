Какие изменения ждут собственников жилья с 1 сентября

Для рядовых жителей этих зданий грядущие корректировки означают прежде всего существенное повышение прозрачности финансовых потоков. В новой системе координат исчезнет неопределенность относительно того, кто именно из ответственных лиц ставит финальную подпись под актом сдачи-приемки, в какой конкретно временной промежуток это должно произойти и какими нормативными документами подтверждается легитимность проверки.