Какие изменения ждут собственников жилья с 1 сентября

Как рассказал РИА Новости заместитель председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко, осенний период ознаменуется вступлением в силу единого регламента, который призван систематизировать процесс приемки работ по обслуживанию и текущему ремонту общедомового имущества.
Министерство строительства разработает жесткий алгоритм действий для обслуживающих компаний: теперь им придется неукоснительно соблюдать утвержденные сроки подготовки документации и следовать четкому порядку фиксации выполненных задач.
Для рядовых жителей этих зданий грядущие корректировки означают прежде всего существенное повышение прозрачности финансовых потоков. В новой системе координат исчезнет неопределенность относительно того, кто именно из ответственных лиц ставит финальную подпись под актом сдачи-приемки, в какой конкретно временной промежуток это должно произойти и какими нормативными документами подтверждается легитимность проверки.
По мнению законодателя, наличие унифицированного бумажного следа даст жильцам реальный инструмент контроля. Собственники смогут предметно оценивать качество предоставленных услуг, сверять сметную стоимость с фактически закупленными материалами и точно понимать, за какие конкретные действия они перечисляют ежемесячные платежи управляющей компании, что значительно упростит процедуру оспаривания некачественной работы или завышенных счетов.
Вторая масштабная новация затрагивает деятельность советов многоквартирных домов и меняет саму философию распределения ответственности внутри коллектива жильцов. Отныне сам факт избрания активистов больше не может оставаться устным соглашением — он подлежит обязательному документированию через официальный протокол общего собрания.
При этом документ должен быть завизирован личными подписями самих выбранных представителей. Аксененко подчеркнул глубокую важность этого шага, отметив, что гражданин обязан осознавать возложенную на него социальную функцию, добровольно подтверждать свое согласие участвовать в управлении домом и нести прямую юридическую ответственность перед своими соседями за принимаемые решения.
Кроме этого, парламентарии предусмотрели механизм оптимизации нагрузки на руководство дома. Законодательство позволит владельцам недвижимости коллективно постановить, что функции председательствования будут исполняться не единолично, а распределяться между несколькими членами совета.
Депутат считает такой подход наиболее рациональным для крупных жилых комплексов, где один человек физически не способен охватить надзор за техническим состоянием всех подъездов, чистотой придомовой территории, исправностью инженерных коммуникаций, ходом капитального ремонта и постоянным взаимодействием с офисом управляющей организации.