50 спецмашин ежедневно охлаждают дороги в Нижнем Новгороде из-за жары

Юрий Шалабаев обратился к жителям с просьбой внимательно следить за детьми во время отдыха и не заходить в воду после употребления алкоголя. По его словам, простые меры предосторожности помогут избежать несчастных случаев и сделать отдых безопасным даже в самые жаркие дни.