Под Волгоградом наградили активистов за новые остановки имени героев СВО

Напомним, первые две остановки названы в честь героев СВО Андрея Бойко и Евгения Янина. Сооружения с лавочками появились на улицах Водоводная и Казачья, где останавливаются маршрутки. На стенах закреплены фотографии погибших, изложена их биография, также раскрываются обстоятельства их гибели в зоне спецоперации. Недавно появились еще две остановки, названные в память о Петре Григорьеве и Евгение Переходнове на улице Красноармейская. В планах активистов — обустройство еще двух остановочных павильонов.