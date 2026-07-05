В Волгоградской области 32-летний пассажир ВАЗа вез наркотики в поясной сумке

Задержанный признался, что приобрел наркотик через интернет у неизвестных лиц для собственного употребления без цели сбыта. В настоящее время он отбывает административный арест по ст. 6.9 КоАП РФ. После этого ему будет избрана мера пресечения в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.