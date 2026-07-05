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В Волгоградской области 32-летний пассажир ВАЗа вез наркотики в поясной сумке

В Калачевском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками местного отдела полиции остановили автомобиль ВАЗ-21101 для проверки. Внимание правоохранителей привлек 32-летний пассажир — его поведение показалось полицейским подозрительным.

При общении со стражами порядка мужчина заметно волновался, поэтому было принято решение досмотреть его личные вещи. В поясной сумке у него обнаружили четыре бумажных свертка с веществом серо-зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой около 9 г.

Задержанный признался, что приобрел наркотик через интернет у неизвестных лиц для собственного употребления без цели сбыта. В настоящее время он отбывает административный арест по ст. 6.9 КоАП РФ. После этого ему будет избрана мера пресечения в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков в крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.