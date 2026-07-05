Минэнерго назвало онлайн-карты бензина опасными для новосибирцев

Специалисты ведомства провели анализ таких ресурсов и пришли к выводу, что опубликованные данные часто не соответствуют действительности. Более того, подобные платформы могут использоваться злоумышленниками для незаконного сбора персональной информации пользователей. В официальном сообщении министерства отмечается, что сведения на подобных картах зачастую намеренно манипулируются и не отражают реальную обстановку на заправках.