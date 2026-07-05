Минэнерго назвало онлайн-карты бензина опасными для новосибирцев

Министерство энергетики России обратилось к автомобилистам Новосибирской области с предупреждением о рисках использования сторонних интернет-сервисов, отображающих наличие бензина на автозаправочных станциях. На фоне повышенного спроса в конце июня в сети появилось множество сайтов и мобильных приложений, где информация якобы обновляется самими водителями.
Специалисты ведомства провели анализ таких ресурсов и пришли к выводу, что опубликованные данные часто не соответствуют действительности. Более того, подобные платформы могут использоваться злоумышленниками для незаконного сбора персональной информации пользователей. В официальном сообщении министерства отмечается, что сведения на подобных картах зачастую намеренно манипулируются и не отражают реальную обстановку на заправках.
В Минэнерго подчеркнули, что ситуация на топливном рынке находится под постоянным контролем. Ведомство ежедневно мониторит выполнение рекомендаций оперативного штаба, а также продолжает работу по поручениям вице-премьера Александра Новака, направленным на стабилизацию рынка горючего.
Жителям региона настоятельно рекомендуют отказаться от использования сомнительных агрегаторов. Для получения достоверных сведений водителям следует проверять наличие топлива непосредственно на АЗС или через официальные каналы связи проверенных сетей заправок.