Красноярцев практически в центре города чуть не затянуло под баржу

Мужчины на резиновой лодке решили отдохнуть 5 июля утром на Енисее в Красноярске. Но у судна заглох двигатель. Лодку стало затягивать под баржу в районе Октябрьского моста. Способствовало этому еще сильное течение. Мужчинам угрожала реальная опасность. На место происшествия оперативно выехали две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. Они с помощью спасательного круга смогли вытащить мужчин из-под баржи. После этого им оказали помощь и доставили к родственникам.