В Петербурге под линию метрополитена сносят заброшенные склады

В Санкт-Петербурге специалисты разбирают склады на месте будущего строительства метрополитена. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Подземник».
Работы ведутся в районе будущей строительной площадки шахты № 850, а также вестибюля станции «Боровая». Они будут в составе второй очереди Красносельско-Калининской линии.
Будущая стройплощадка разместится на углу улицы Тосина и Лиговского проспекта. Ранее это место представляло собой бывшую складскую и промышленную зону и было частично заброшено.
Как писало SPBVedomosti.ru, оформление станции метро «Парк Победы» дополняют элементами на тему Великой Отечественной войны. Отметим, в 2025 году станцию закрыли на реконструкцию.