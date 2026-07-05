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В Петербурге под линию метрополитена сносят заброшенные склады

Планируется продолжение строительства второй очереди Красносельско-Калининской линии.

Источник: Пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге специалисты разбирают склады на месте будущего строительства метрополитена. Об этом пишут СМИ со ссылкой на Telegram-канал «Подземник».

Работы ведутся в районе будущей строительной площадки шахты № 850, а также вестибюля станции «Боровая». Они будут в составе второй очереди Красносельско-Калининской линии.

Будущая стройплощадка разместится на углу улицы Тосина и Лиговского проспекта. Ранее это место представляло собой бывшую складскую и промышленную зону и было частично заброшено.

Как писало SPBVedomosti.ru, оформление станции метро «Парк Победы» дополняют элементами на тему Великой Отечественной войны. Отметим, в 2025 году станцию закрыли на реконструкцию.