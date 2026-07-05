Названы пять самых длинных слов в русском языке

Особую категорию составляют химические наименования, которые обязаны детально отражать структуру молекул. Здесь ученые выделили слово «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» из 50 букв. Абсолютным же рекордсменом на сегодняшний день признано прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». В нем 55 букв, а обнаружено оно было в названии патента на химическое соединение.