Названы пять самых длинных слов в русском языке

Самые длинные слова, официально зафиксированные в русском языке, насчитывают от 29 до 55 букв. Об этом рассказали в Институте Русистики, составив топ-5 языковых гигантов на основе словарей, научных публикаций и патентов, передает РИА Новости.
Долгое время историческим лидером считалось слово «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв). Лингвисты пояснили, что это образец старинной официально-деловой лексики XVIII-XIX веков, который использовался как подчеркнуто почтительное обращение к высокопоставленным чиновникам.
С развитием науки в лидеры выбились медицинские и педагогические термины. В их числе «водогрязеторфопарафинолечение» (29 букв), описывающее комплекс физиопроцедур, и «тифлосурдоолигофренопедагогика» (30 букв) для указания направления специальной педагогики, работающее с детьми с комплексными нарушениями зрения, слуха и интеллекта.
Особую категорию составляют химические наименования, которые обязаны детально отражать структуру молекул. Здесь ученые выделили слово «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин» из 50 букв. Абсолютным же рекордсменом на сегодняшний день признано прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». В нем 55 букв, а обнаружено оно было в названии патента на химическое соединение.
В Институте Русистики отметили, что теоретически русский язык позволяет создавать бесконечные цепочки букв и длина слова может быть практически неограниченной (например, в сложных числительных), однако в расчет берутся только реально зафиксированные в авторитетных источниках формы.
Немногим ранее сайт KP.RU рассказывал, что современный русский язык насчитывает около 500 тысяч слов. Заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев уточнил, что оценка основана на данных из нескольких словарей и справочников, отметив, что объем русского языка продолжает расти за счет новых выражений.