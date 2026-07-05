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В Красноярском крае пропавшую девочку нашли мертвой

В Ачинске нашли тело пропавшей вместе с матерью 5-летней девочки.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. В Ачинске нашли тело пропавшей 5-летней девочки, сообщили РИА Новости в региональном главке СК России.

«На железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля обнаружено тело без признаков жизни. Продолжаются поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и полиции для установления местонахождения матери ребенка», — заявили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В прошлую субботу 32-летняя женщина вместе с дочерью ушла из дома и не вернулась. Спустя пару дней ее муж написал заявление в полицию. По его словам, это не первый случай: супруга и раньше совершала самовольные уходы, но он об этом никуда не сообщал.

Возбуждено уголовное дело.