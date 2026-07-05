В Красноярском крае пропавшую девочку нашли мертвой

В прошлую субботу 32-летняя женщина вместе с дочерью ушла из дома и не вернулась. Спустя пару дней ее муж написал заявление в полицию. По его словам, это не первый случай: супруга и раньше совершала самовольные уходы, но он об этом никуда не сообщал.