В Ачинске обнаружено тело пропавшей вместе с мамой 5-летней девочки

По данным следствия, 27 июня 2026 года женщина вместе с дочерью ушла из квартиры по месту жительства, расположенной на улице Красной Звезды в городе Ачинске, в неизвестном направлении. Позднее они были зафиксированы камерами видеонаблюдения в городе Ачинске и в районе улицы Норильской города Красноярска.