В Ачинске обнаружено тело пропавшей вместе с мамой 5-летней девочки

В Красноярском крае полицейские обнаружили тело 5-летней девочки, которая пропала вместе с мамой 27 июня.
«В ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля города Ачинска обнаружено тело ребенка без признаков жизни», — добавили в следственном управлении СК РФ.
На месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты краевого управления СК. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка.
По данным следствия, 27 июня 2026 года женщина вместе с дочерью ушла из квартиры по месту жительства, расположенной на улице Красной Звезды в городе Ачинске, в неизвестном направлении. Позднее они были зафиксированы камерами видеонаблюдения в городе Ачинске и в районе улицы Норильской города Красноярска.
Поиски 32-летней женщины еще продолжаются. Приметы женщины: рост 178 см, нормального телосложения, была одета в светло-зелёную куртку, голубые джинсы, зелёные кроссовки.
Если вы располагаете информацией о местонахождении женщины, сообщите об этом в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» по телефону 8 (39151) 97−002 или 102 (с мобильного).