Топливный кризис в России: кто виноват и когда закончится бензиновый коллапс — цены могут взлететь до 200 рублей

«С топливом сейчас тяжело. Кризис, потому что в центральной части России бомбили заводы. Вот и всё. Сейчас со стороны Сибири, Дальнего Востока — всё перетаскивается в ту часть России. Естественно, бензин делится на всех, и вот — нехватка», — говорит водитель Алексей, стоящий в очереди на заправке «Газпромнефть» на улице Троллейная в Новосибирске. Его слова цитирует наш корреспондент, объехавший полгорода.