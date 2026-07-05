Топливный кризис в России: кто виноват и когда закончится бензиновый коллапс — цены могут взлететь до 200 рублей

Карта проблемы: от 62 до 190 рублей за литр.
Где-то цены держатся на относительно приемлемом уровне, а где-то уже перешагнули все мыслимые границы. Сиб.фм собрал данные от журналистов по девяти регионам России, и картина получилась неоднозначной.
Новосибирск — скачок цен до 170−190 рублей.
Здесь цена на АИ-95 на заправке сети «ОПТИ» на улице Лазурная достигла 190 рублей за литр. К полуночи табло этой же заправки погасло — бензин закончился.
На соседних АЗС АИ-92 продают по 130−135 рублей, а на Северном объезде 95-й бензин стоит до 170 рублей. При этом, как показывают данные агрегаторов, на заправках «Газпрома» в Новосибирске цена зафиксирована на уровне 66−98 рублей.
Томск и Болотное — очереди с двух часов ночи.
«В Томске стоят машины на улице Фрунзе, Комсомольском проспекте и многих других. Люди занимают очереди в два, в три, в четыре часа ночи», — рассказывает журналист Дмитрий Еланаков.
В Болотном, по его словам, забиты автомобилями и фурами все заправки.
Омск — пока без паники, но с лимитами.
Здесь введены ограничения: бензин — не более 40 литров, дизель — до 80 литров в одни руки. Средние цены держатся на уровне 61−67 рублей за литр. Наш корреспондент Наталья Шлюшинская отмечает, что очередей не видит, но в конце июня была заминка на одной из сетей.
Тюмень и Красноярск — стабильно напряженно.
В Тюмени, по данным журналиста Кристины Уколовой, цена выросла до 90 рублей за литр. В Красноярске, по словам представителя СМИ Влады Самариной, рост за неделю составил почти 3%, а самая высокая цена на АИ-98 достигла 94 рублей. Примечательно, что еще 18 мая средняя цена бензина в Красноярске составляла 66,89 рубля — рост более чем на 40% за полтора месяца.
Брянск — 80−85 рублей и жесткий лимит.
Здесь, по данным журналиста Влады Парфёновой, отпускают не больше 20 литров в одни руки, а АИ-95 на многих заправках вообще нет.
Якутск — 88−95 рублей, но дизель остановлен.
Скачка цен пока нет, но 29 июня АО НК «Туймаада-нефть» выпустило приказ № 274, согласно которому разовый отпуск бензина ограничен 20 литрами на одно транспортное средство, а отпуск дизельного топлива полностью приостановлен. Для арктических и северных посёлков Якутии, где работают только заправки этой компании, остановка дизеля — фактически остановка жизни.
Калмыкия — островок стабильности, но цены растут.
Журналист Татьяна Коваленко сообщает, что проблем с топливом нет и очередей тоже нет. Однако цены растут: за неделю АИ-92 подорожал на 2,83%, АИ-95 — на 4,12%, дизель — на 9,34%.
Как отреагировала власть на происходящее?
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с официальным заявлением, в котором признал ухудшение ситуации с бензином. В своем телеграм-канале он сообщил, что оперативный штаб под председательством его заместителя Олега Клемешова действует в ежедневном режиме и круглосуточно находится на связи.
«Ситуация с поставками топлива осложняется. В приоритетном порядке обеспечиваем ГСМ предприятия жизнеобеспечения и организации оперативных служб. Прошу жителей области планировать свои поездки с учетом складывающейся обстановки», — написал губернатор.
Заместитель губернатора Олег Клемешов подтвердил, что ситуация становится «более напряженной». В числе причин он назвал две ключевые: сокращение отпуска топлива оптовыми поставщиками для независимых сетей и ажиотажный спрос, который увеличил ежедневный расход бензина в полтора раза.
«Мы ведем переговоры с Минэнерго России, ПАО “Газпромнефть” о наращивании поставок всех видов топлива в регион. Снабжение экстренных служб и критически важных предприятий остается стабильным», — подчеркнул Клемешов.
Исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Новосибирской области Денис Рягузов пошел еще дальше в попытке сгладить ситуацию. Он назвал происходящее не дефицитом, а «временной логистической паузой». Однако водители, которые по четыре дня не могут заправиться, вряд ли разделяют такой оптимизм.
«С топливом сейчас тяжело. Кризис, потому что в центральной части России бомбили заводы. Вот и всё. Сейчас со стороны Сибири, Дальнего Востока — всё перетаскивается в ту часть России. Естественно, бензин делится на всех, и вот — нехватка», — говорит водитель Алексей, стоящий в очереди на заправке «Газпромнефть» на улице Троллейная в Новосибирске. Его слова цитирует наш корреспондент, объехавший полгорода.
Дальнейший рост цен неизбежен.
Президент ассоциации «Сибирь-ГСМ» (Российский топливный союз) Сергей Лацких в беседе с Сиб.фм дал прогноз:
«Действительно, перебои есть на АЗС региона, в том числе и в наших сетях. Они вызваны временными разрывами логистических поставок. Но при такой динамике нас ожидают цены на бензин до 80, 90, 100 рублей и даже выше. Это следует из многократного увеличения оптовых цен нефтяных компаний и на бирже в апреле, мае и июне. Хотя простаивающие без бензина заправки — временное явление».
Примечательно, что цены на бирже действительно показывают взрывной рост. Оптовая стоимость на бензин с апреля по июнь увеличилась в разы, и этот рост неизбежно транслируется в розницу. Нефтяные компании, которые контролируют большую часть переработки и оптовых поставок, создают условия, при которых независимые АЗС оказываются на грани выживания.
Новосибирское УФАС отреагировало на перебои оперативно. Ведомство проводит ежедневный мониторинг рынка нефтепродуктов на предмет соблюдения антимонопольного законодательства. Особое внимание — ценообразованию.
«Проверяется обоснованность цен, устанавливаемых компаниями, занимающими доминирующее положение. В случае выявления нарушений антимонопольный орган примет меры», — сообщили в пресс-службе УФАС.
Примечательно, что в 2025 году ведомство уже выдавало предупреждение «Газпромнефть-Региональные продажи» за создание дискриминационных условий. Тогда предупреждение было исполнено. Но помогло ли это сейчас?
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Андрей Панфёров в разговоре с Сиб.фм заявил, что ажиотаж на автозаправках во многом напоминает панику, которая в свое время возникла вокруг гречки и соли. Однако он признал серьезность ситуации.
По словам омбудсмена, сейчас на работу нефтеперерабатывающих заводов влияют внешние факторы, а часть топлива направляют в другие регионы. При этом он отметил, что при действующих ограничениях на отпуск бензина длительное ожидание в очередях не имеет смысла.
Андрей Панфёров обратил внимание, что многие водители проводят на АЗС больше часа. По его мнению, массовый ажиотаж способен привести к искусственному росту цен. Он призвал участников рынка обеспечить стабильные поставки топлива, а региональные власти — принять необходимые решения до понедельника, 6 июля.
«Проблема касается не только автомобилистов. От нее зависят работа предприятий, логистика, сохранение рабочих мест и стоимость товаров», — подчеркнул омбудсмен.
Почему произошёл топливный кризис?
Что же привело к топливному коллапсу 2026 года? Эксперты сходятся во мнении, что причин несколько, и они носят системный характер.
Первая причина — атаки на нефтеперерабатывающие заводы.
Как отмечают опрошенные нами эксперты и как говорят сами водители, в центральной части России были повреждены несколько НПЗ. Это привело к сокращению производства топлива и перенаправлению потоков из Сибири и Дальнего Востока на запад страны.
Вторая причина — дисбаланс на бирже.
Оптовые цены на бензин и дизель выросли на 40−60% за три месяца, что сделало нерентабельной работу независимых АЗС. Крупные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) создают преференции для собственных заправочных сетей, оставляя независимых операторов без топлива.
Третья причина — ажиотажный спрос.
Как только появились первые сообщения о перебоях, водители начали запасаться бензином впрок. Ежедневный расход топлива в Новосибирской области, по данным Олега Клемешова, вырос в полтора раза. Это создало эффект снежного кома.
Четвертая причина — логистические сбои.
Перегрузка железнодорожных и автомобильных перевозок в летний сезон накладывается на увеличение спроса. Как отметил президент ассоциации «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких, перебои на АЗС вызваны «временными разрывами логистических поставок».
Что будет дальше и когда закончится топливный кризис?
Эксперты, опрошенные Сиб.фм, предлагают три возможных сценария развития событий.
Оптимистичный сценарий предполагает, что к середине июля Минэнерго и «Газпром нефть» нарастят поставки топлива в регионы, ажиотаж спадет, и цены стабилизируются на уровне 70−80 рублей за литр. Однако для этого необходимо, чтобы были восстановлены поврежденные НПЗ и налажена логистика.
Реалистичный сценарий — цены закрепятся на уровне 90−120 рублей за литр, лимиты на отпуск топлива станут нормой на ближайшие месяцы, а независимые АЗС продолжат закрываться. Этот сценарий предполагает, что топливный кризис станет новой реальностью для россиян.
Пессимистичный сценарий — дальнейший рост цен до 150−200 рублей за литр, тотальный дефицит в ряде регионов, введение талонной системы на топливо и глубокая рецессия в транспортной отрасли.
Экономист Павел Громов, комментируя ситуацию, спрогнозировал рост цен на авиабилеты из-за проблем на топливном рынке. Если бензин дорожает, дорожает и керосин, что неизбежно отразится на стоимости перелетов.
А что говорят автомобилисты?
Наши корреспонденты провели целый день на заправках Новосибирска, общаясь с водителями. Их истории — это срез реальности, которую власть предпочитает не замечать.
«Все ужасно, что еще можно сказать. Цены в космос. 140 рублей, да? Это ужас. То есть сейчас заправляться на ту же самую тысячу — не 15, не 20 литров, а уже намного меньше. И выходит, что работаешь в минус, если на машине передвигаться по городу. Скорее всего, уйду с курьерства, буду искать другую работу», — говорит Никита, курьер, стоящий в очереди на АЗС «ОПТИ» на улице Тульская.
Елена, водитель легковушки на АЗС «Газпромнефть» на улице Троллейная, отстояла в очереди больше двух часов. «Бензина осталось на 30 километров. До дома доехать не хватит. Буду вместо 95-го заливать 92-й. Другого выхода нет», — признается автоледи.
Жительница одного из домов рядом с АЗС «Татнефть» на Троллейной рассказала, что пробка из машин у заправки стоит уже четыре дня подряд. На некоторых заправках продажу бензина ограничили: в руки — не более 10−20 литров в канистру. Это породило черный рынок: предприимчивые «ребята» продают места в очереди по 1000 рублей. Фактически, на топливном голоде уже начали спекулировать.
Топливный кризис июля 2026 года — не случайность и не временное явление. Это результат накопившихся проблем: уязвимости НПЗ, монополизации рынка, дисбаланса между оптовыми и розничными ценами, логистических сбоев и панических настроений.
Власти призывают к спокойствию. Губернаторы заверяют, что экстренные службы и предприятия жизнеобеспечения будут обеспечены в первую очередь. Но для простых водителей, таксистов, курьеров, предпринимателей — тех, кто каждый день вынужден стоять в очередях по два-три часа и платить 130−190 рублей за литр, — эти заверения звучат как пустой звук.
В понедельник, 6 июля, истекает срок, который омбудсмен Андрей Панфёров обозначил как критический для принятия решений. Если к этому дню ситуация не начнет нормализоваться, вероятно, властям придется принять экстренные меры.
Сиб.фм продолжает следить за развитием событий. Мы публикуем онлайн-мониторинг ситуации на АЗС. Если вы столкнулись с перебоями топлива или заметили необоснованный рост цен — присылайте фото и видео в нашу редакцию. Мы опубликуем новые сводки.