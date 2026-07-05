В Новомосковске Тульской области старшее поколение повысило финграмотность

Урок-тестирование «Финансовый эрудит» состоялся для представителей старшего поколения в библиотеке № 8 в городе Новомосковске Тульской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
Мероприятие включало в себя викторины, загадки и разбор реальных уловок телефонных мошенников. Библиотекарь рассказал собравшимся о том, что с приходом онлайн-банков важно быть бдительными. В ходе разминки «Финансовые загадки» участники отвечали на вопросы о вкладах, кредитах, картах и мошеннических схемах.
Кроме того, гости моделировали реальные ситуации, например, когда курьер просит продиктовать код из СМС для получения посылки. Мероприятие повысило их уверенность в собственных финансовых знаниях. По отзывам участников, тестирование помогло лучше ориентироваться в современных финансовых продуктах. Участники осознали важность регулярного повышения финансовой грамотности.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.