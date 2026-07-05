«Люблю, куплю, поехали!»: Брухунова раскрыла, чем ее очаровал Петросян

Кроме того, она рассказала о недавно перенесенной операции. Первые дни после медицинского вмешательства оказались непростыми. Ей приходилось делать много перевязок и промываний, а также принимать курс антибиотиков и обезболивающих препаратов. Она поблагодарила близких за оказанную поддержку. Особенно сильно женщину растрогали поступки ее родных. Например, Петросян, несмотря на нелюбовь к кино, ради нее сходил в кинотеатр.