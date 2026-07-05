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«Люблю, куплю, поехали!»: Брухунова раскрыла, чем ее очаровал Петросян

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, опубликовала редкое видео с супругом и рассказала, за что считает его идеальным мужчиной. Ролик был снят во время отдыха пары в ресторане.

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, опубликовала редкое видео с супругом и рассказала, за что считает его идеальным мужчиной. Ролик был снят во время отдыха пары в ресторане.

На кадрах 80-летний артист сидит за столиком с коктейлем, улыбается и машет в камеру. По словам Брухуновой, именно несколько простых слов лучше всего характеризуют ее мужа.

— Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали! — написала супруга юмориста.

Ранее Брухунова редко делилась семейными кадрами с Петросяном, однако в последнее время стала чаще публиковать совместные моменты по просьбам подписчиков.

Кроме того, она рассказала о недавно перенесенной операции. Первые дни после медицинского вмешательства оказались непростыми. Ей приходилось делать много перевязок и промываний, а также принимать курс антибиотиков и обезболивающих препаратов. Она поблагодарила близких за оказанную поддержку. Особенно сильно женщину растрогали поступки ее родных. Например, Петросян, несмотря на нелюбовь к кино, ради нее сходил в кинотеатр.