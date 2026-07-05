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«Мы не подведем»: Приангарье приняло эстафету международной «Алтарганы»

На церемонии закрытия в Бурятии делегации Иркутской области было передано знамя фестиваля.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 июля. Иркутская область станет принимающей стороной международного фестиваля «Алтаргана» (6+) в 2028 году. На церемонии закрытия в Бурятии делегации Приангарья было передано знамя фестиваля — туг.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил значимость события и пожелал дальнейшего развития фестиваля, подчеркнув дружбу и единство народов.

Заместитель губернатора Иркутской области и глава администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев поблагодарил организаторов за теплый прием и заявил, что регион готов принять фестиваль на высоком уровне.

«Мы готовы в 2028 году поддержать ту высокую планку, которую задала Бурятия. Традиции “Алтарганы” будут продолжены в Иркутской области. Мы вас не подведем», — сказал он, добавив приглашение гостям посетить будущий фестиваль в Приангарье.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров также отметил высокий уровень организации и подчеркнул готовность региона к проведению мероприятия.

Фестиваль «Алтаргана» имеет многолетнюю историю: впервые он прошел в 1994 году в Монголии как праздник бурятской культуры и песни. С 2002 года мероприятие приобрело международный статус и проводится поочередно в России и Монголии. Следующий фестиваль после Иркутской области запланирован в Забайкальском крае в 2030 году.