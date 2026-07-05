«Мы не подведем»: Приангарье приняло эстафету международной «Алтарганы»

Фестиваль «Алтаргана» имеет многолетнюю историю: впервые он прошел в 1994 году в Монголии как праздник бурятской культуры и песни. С 2002 года мероприятие приобрело международный статус и проводится поочередно в России и Монголии. Следующий фестиваль после Иркутской области запланирован в Забайкальском крае в 2030 году.