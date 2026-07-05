«Мы не подведем»: Приангарье приняло эстафету международной «Алтарганы»

IrkutskMedia, 5 июля. Иркутская область станет принимающей стороной международного фестиваля «Алтаргана» (6+) в 2028 году. На церемонии закрытия в Бурятии делегации Приангарья было передано знамя фестиваля — туг.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил значимость события и пожелал дальнейшего развития фестиваля, подчеркнув дружбу и единство народов.
Заместитель губернатора Иркутской области и глава администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Александр Гоголев поблагодарил организаторов за теплый прием и заявил, что регион готов принять фестиваль на высоком уровне.
«Мы готовы в 2028 году поддержать ту высокую планку, которую задала Бурятия. Традиции “Алтарганы” будут продолжены в Иркутской области. Мы вас не подведем», — сказал он, добавив приглашение гостям посетить будущий фестиваль в Приангарье.
Первый заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров также отметил высокий уровень организации и подчеркнул готовность региона к проведению мероприятия.
Фестиваль «Алтаргана» имеет многолетнюю историю: впервые он прошел в 1994 году в Монголии как праздник бурятской культуры и песни. С 2002 года мероприятие приобрело международный статус и проводится поочередно в России и Монголии. Следующий фестиваль после Иркутской области запланирован в Забайкальском крае в 2030 году.