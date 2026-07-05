Демешин: флот Хабаровского края держат более семи тысяч специалистов

Губернатор отдельно рассказал о людях, которые десятилетиями работают на воде и в портах. Среди них — капитан-механик судна «70 лет Победы» Владимир Стасевич, пришедший в отрасль ещё в 1978 году, капитан буксира ОТА-819 Николай Евсюков из Амурского пароходства и Роман Павленко, который посвятил пароходству 53 года и теперь отвечает за безопасность судоходства.