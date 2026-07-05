Демешин: флот Хабаровского края держат более семи тысяч специалистов

В Хабаровском крае в День работников морского и речного флота вспомнили вклад портовиков, судоремонтников, капитанов и механиков. С профессиональным праздником их поздравил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Для региона флот остаётся одной из ключевых опор транспортной системы — в отрасли работают больше семи тысяч человек. В крае действуют пять крупных морских портов, а река Амур объединяет территории и помогает обеспечивать сообщение с соседями по Дальнему Востоку.
Губернатор отдельно рассказал о людях, которые десятилетиями работают на воде и в портах. Среди них — капитан-механик судна «70 лет Победы» Владимир Стасевич, пришедший в отрасль ещё в 1978 году, капитан буксира ОТА-819 Николай Евсюков из Амурского пароходства и Роман Павленко, который посвятил пароходству 53 года и теперь отвечает за безопасность судоходства.
В числе героев отрасли Демешин также назвал Владимира Ткачева из порта «Остерра». В 2023 году его бригада установила рекорд, погрузив 76 тысяч тонн угля за смену, а сам портовик был отмечен Благодарностью президента России. Ещё один пример — Владимир Вальченко из Хабаровского речного порта, чей буксир участвовал в Северном завозе и доставлял грузы в отдалённые районы края.
«Благодарю вас за усердную работу, верность флотским традициям и преданность родному краю», — обратился Дмитрий Демешин к работникам морского и речного флота.
Глава региона отметил, что вместе с тружениками отрасли край продолжит укреплять транспортную мощь Хабаровского края, Дальнего Востока и России.