В Омской области осужденные сделали ремонт в Доме ребенка

В сопровождении сотрудников ИЦ-1 осужденные взяли на себя работы по благоустройству прилегающей территории и ремонту помещений. На улице они скосили разросшуюся траву и провели санитарную обрезку кустарников на игровых площадках, сделав прогулочные зоны более безопасными и комфортными для ребят. Также был отремонтирован вход в здание учреждения.