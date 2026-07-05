Самолеты между Нижним Новгородом и Минском запустили с 5 июля

Самолеты между Нижним Новгородом и Минском начали курсировать с 5 июля. Расписание можно посмотреть на сайте авиакомпании.
Теперь нижегородцы могут добраться до столицы Беларуси без пересадок. Время в пути составит около двух часов. Рейсы будет выполнять «Аэрофлот».
До 30 августа из столицы Приволжья можно будет отправиться в Минск по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Напомним, рейсы из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург и обратно отменили 4 июля. В ночь на 4 июля в Нижегородской области действовали режимы беспилотной и ракетной опасности. Нижегородский аэропорт работал с ограничениями.
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