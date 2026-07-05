ВС РФ уничтожили состав с грузами для ВСУ под Черниговом

Российские военные нанесли удар по железнодорожному составу с грузами для ВСУ в Черниговской области. Цель поразили в населенном пункте Олешня, сообщили в Минобороны России.
Удар нанесен беспилотным летательным аппаратом «Герань-2 Сикер». Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели, говорится в сообщении ведомства.
Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара по железнодорожной инфраструктуре в тылу противника. Другие подробности операции не раскрываются.