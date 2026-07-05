В Сургутском госуниверситете будут готовить кадры для теплоэнергетики

Направление высшего образования «Теплоэнергетика и теплотехника» открылось в Сургутском государственном университете (СурГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в вузе.
Образовательная программа реализуется по двум образовательным трекам — проектному и технологическому, и ориентирована на современные задачи отрасли. Обучение строится в тесном взаимодействии с предприятиями топливно-энергетического комплекса и включает практики, стажировки и работу над актуальными инженерными проектами. В университете создается современная лабораторная база, используются современные цифровые инструменты и специализированное программное обеспечение.
«Инициатива по запуску программы сформировалась в тесном диалоге с предприятиями региона. Для нас было принципиально выстроить подготовку таким образом, чтобы она максимально соответствовала реальным технологическим процессам и требованиям производства. Речь идет не просто о закрытии текущей потребности, а о формировании устойчивой системы подготовки инженеров, которые понимают специфику работы энергетических объектов в северных условиях и готовы включаться в решение сложных практических задач уже в период обучения», — подчеркнул директор Политехнического института СурГУ Юрий Мурашко.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.