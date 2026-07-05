В Сургутском госуниверситете будут готовить кадры для теплоэнергетики

«Инициатива по запуску программы сформировалась в тесном диалоге с предприятиями региона. Для нас было принципиально выстроить подготовку таким образом, чтобы она максимально соответствовала реальным технологическим процессам и требованиям производства. Речь идет не просто о закрытии текущей потребности, а о формировании устойчивой системы подготовки инженеров, которые понимают специфику работы энергетических объектов в северных условиях и готовы включаться в решение сложных практических задач уже в период обучения», — подчеркнул директор Политехнического института СурГУ Юрий Мурашко.