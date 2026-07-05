Умер Руслан Ибрагимов, актер сериалов «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия»

На 62-м году жизни умер российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов. О его смерти сообщила актриса Юлия Нижельская.
«Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память», — написала она в социальной сети.
Руслану Ибрагимову родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где получил образование по специальностям «режиссура» и «актер театра и кино». В том же году состоялся его экранный дебют в сериале «Бандитский Петербург».
За годы карьеры актер снялся в 44 проектах. Зрителям он также запомнился по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Тайны следствия», «Ленинград 46» и «Шеф». Помимо работы в кино, Ибрагимов выступал на сцене Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева.
В 2011 году Руслан Ибрагимов начал работать как режиссер. Он принимал участие в создании телевизионных проектов «Морские дьяволы», «Лишний», «Женщина в зеркале» и ряда других сериалов.