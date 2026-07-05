Умер Руслан Ибрагимов, актер сериалов «Бандитский Петербург» и «Тайны следствия»

Руслану Ибрагимову родился 9 мая 1965 года в Астрахани. В 2001 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, где получил образование по специальностям «режиссура» и «актер театра и кино». В том же году состоялся его экранный дебют в сериале «Бандитский Петербург».