Утром 5 июля в Ростовской области отменили беспилотную опасность

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщают в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 9:46.
Предупреждение об угрозе действовало утром. Жителей просили не подходить к окнам и не выходить на открытые пространства. После отбоя режим повышенной готовности был снят.
Напомним, минувшей ночью регион подвергся атаке ракеты и беспилотников. Средства ПВО уничтожили цели в Ростове-на-Дону и четырех районах области. В Советском районе донской столицы обломки дрона повредили остекление кафе. Пострадавших, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, нет.
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