Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 5 июля в Ростовской области отменили беспилотную опасность

Сообщение об отбое беспилотной опасности 5 июля поступило от МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Отбой беспилотной опасности объявили в Ростовской области утром в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщают в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 9:46.

Предупреждение об угрозе действовало утром. Жителей просили не подходить к окнам и не выходить на открытые пространства. После отбоя режим повышенной готовности был снят.

Напомним, минувшей ночью регион подвергся атаке ракеты и беспилотников. Средства ПВО уничтожили цели в Ростове-на-Дону и четырех районах области. В Советском районе донской столицы обломки дрона повредили остекление кафе. Пострадавших, по данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, нет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше