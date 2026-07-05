В Рязани состоялся вебинар по социальному предпринимательству

В ходе мероприятия участники познакомились с основами социального предпринимательства, его значением для развития территорий и решения общественно значимых задач. Спикером выступила консультант центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Олеся Юрко. Она подробно рассказала о категориях социальных предприятий, а также о критериях и процедуре получения статуса «социальное предприятие».