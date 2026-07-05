В Рязани состоялся вебинар по социальному предпринимательству

Вебинар по социальному предпринимательству прошел в Рязани по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».
В ходе мероприятия участники познакомились с основами социального предпринимательства, его значением для развития территорий и решения общественно значимых задач. Спикером выступила консультант центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Олеся Юрко. Она подробно рассказала о категориях социальных предприятий, а также о критериях и процедуре получения статуса «социальное предприятие».
Участники узнали, какие требования предъявляются к бизнесу для включения в соответствующий реестр и какие документы необходимо подготовить. Кроме того, предпринимателям представили действующие меры государственной поддержки, доступные для социальных предприятий, включая финансовые, образовательные и консультационные инструменты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.