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Какие города Крыма остались без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости Крым. В воскресенье, 5 июля, в ряде населенных пунктов Крыма ограничено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях. Об этом сообщили на предприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

В Алуште до устранения аварии ЖЭКом без воды частично остались жители улицы Ялтинской. В поселке Ленино ориентировочно до 17:00 частично ограничена подача воды по улице Шоссейной.

Масштабное отключение воды в Судаке, Уютном, Новом Свете, ее не будет до конца суток. Разработан график подвоза, точное время будет указанно в домовых чатах.

В Феодосийском городском округе в вязи с работами на сетях предприятия «Крымэнерго» вода не подается на улицы Заречная, Новая, Светлая в селе Васильковое. По той же причине ограничена подача воды в городе Старый Крым.

Кроме того, с понедельника, 6 июля, в связи с производственной необходимостью аккумуляции воды на резервуарах феодосийский микрорайон Челнокова будет получать воду по графику — с 23:00 до 05:00. Местным жителям посоветовали делать запасы в часы гарантированной подачи воды.

По информации и.о. главы администрации города Евпатории Виталия Оганесяна, по состоянию на 09:20 воскресенья по всему городу нет электричества, в большинстве районов также нет воды. С ночи специалисты работают над устранением аварийной ситуации, прогнозы относительно времени восстановления делать сложно.

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло сообщила, что ночью произошла авария в энергосистеме за пределами города. Без электроснабжения остается вся территория Сак. Предыбайло пообещала до 10:00 проинформировать о времени запуска генераторов на водонапорных станциях и времени подачи водоснабжения.

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