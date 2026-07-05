«Надо смотреть проблеме в лицо»: Никита Михалков раскритиковал цензуру в кино

Жесткие ограничения на показ курения, алкоголя и наркотиков в российском кинематографе не помогают бороться с зависимостями. Такое заявление сделал режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков, отметив, что подобные запреты зачастую выглядят просто глупо.
Художественный руководитель театра «Мастерская 12» считает, что кинематограф должен оцениваться по финальному эффекту, а не по наличию запретных тем на экране.
«Важно не то, что ты видишь, важно, с чем ты уходишь. Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их? Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат», — сказал режиссер на пресс-конференции в Ярославле.
Михалков добавил, что если зритель после тяжелого сеанса осознает масштаб трагедии и никогда не притронется к запрещенным веществам, то такой показ полностью оправдан. Попытки же «спрятать» существующие пороки режиссер назвал наивными.
«Наивно думать, что не показываем, значит нет этого всего. И проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза на нее», — подчеркнул он.
Ранее в Госдуме предложили убрать с новогодних экранов фильмы, где есть сцены употребления алкоголя. Президент СПАП Игорь Косарев назвал такие ограничения мечтаниями.