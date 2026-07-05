«Надо смотреть проблеме в лицо»: Никита Михалков раскритиковал цензуру в кино

«Важно не то, что ты видишь, важно, с чем ты уходишь. Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их? Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат», — сказал режиссер на пресс-конференции в Ярославле.