Нижегородская «Волна» после первого круга сохранила лидерство во 2‑й лиге

Перед трёхнедельным перерывом в Заволжье «Волна» и саранский «Шумбрат» выдали, пожалуй, один из самых интригующих матчей сезона. На 15-й минуте лидер атак нижегородцев Гоча Гогричиани открыл счёт, на что гости быстро соорудили свой ответ — 1:1. В начале второго тайма «Шумбрат» и вовсе вышел вперёд, но на 62-й минуте Гогричиани сравнивает счёт. На 84-й минуте после серии атак волжане вновь вернули лидерство после точного удара Никиты Чугунова. Увы, победу добыть подопечным Андрея Прошина не удалось. Перед самым финальным свистком соперник в результате мощного давления смог сравнять счёт — 3:3.