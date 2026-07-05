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Нижегородская «Волна» после первого круга сохранила лидерство во 2‑й лиге

В 3-й группе турнира зафиксировалось двоевластие.

Источник: Нижегородская правда

В субботу прошли игры 15-го тура в 3-й группе второй лиге первенства России по футболу, которые закольцевали первый круг соревнований.

Перед трёхнедельным перерывом в Заволжье «Волна» и саранский «Шумбрат» выдали, пожалуй, один из самых интригующих матчей сезона. На 15-й минуте лидер атак нижегородцев Гоча Гогричиани открыл счёт, на что гости быстро соорудили свой ответ — 1:1. В начале второго тайма «Шумбрат» и вовсе вышел вперёд, но на 62-й минуте Гогричиани сравнивает счёт. На 84-й минуте после серии атак волжане вновь вернули лидерство после точного удара Никиты Чугунова. Увы, победу добыть подопечным Андрея Прошина не удалось. Перед самым финальным свистком соперник в результате мощного давления смог сравнять счёт — 3:3.

Квартет лидеров в 3-й группе: «Волна» — 40 очков, «Спартак» (Тамбов) — 40, «Шумбрат» — 32, «Металлург» (Липецк) — 30.

Следующий матч «Волна» проведёт 25 июля в Москве против «Строгино».

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