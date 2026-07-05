Ребенок погиб в Нижегородской области из-за урагана

После падения конструкций на крышу дома в Выездном городского округа Арзамас погиб ребенок, сообщил глава муниципалитета Александр Щелоков. Как уточнили в прокуратуре Нижегородской области, на дом обрушилась стена строящегося соседнего дома. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.